Meneghini y el adiós a la Sudamericana: No jugamos para nada bien, nos afecta mucho

Francisco Meneghini, director técnico de Universidad de Chile, asumió la dura eliminación en la fase de previa de la Copa Sudamericana a manos de Palestino, dando una certera autocrítica con la misión de dar vuelta la página para los desafíos locales.

"El análisis que hago del partido: Mal primer tiempo, no jugamos bien, para nada bien. El rival nos superó, estaba mejor, con más chispa y generaron ocasiones de gol. El segundo tiempo fue más equilibrado, creo que dominamos, controlamos más las acciones", resumió en conferencia de prensa.

"Quedamos fuera porque el rival fue mejor. Nos superaron el primer tiempo, equilibramos el segundo y no defendimos bien esas dos acciones puntuales que le dieron la clasificación a ellos", remarcó.

Meneghini admitió que el traspié "nos afecta mucho, nos molesta mucho. Estamos con mucha bronca, mucha molestia por cómo quedamos eliminados; de la manera que se dio, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo para empatar y que te lo ganen en la última jugada duele muchísimo. La pudimos defender mucho mejor"

"Ahora lo que queda es recuperarnos del esfuerzo, porque en el primer tiempo se notó que habíamos jugado hace poco un partido muy exigente", señaló, recordando el Superclásico que le ganó a Colo Colo el fin de semana.

El DT fue enfático en señalar que "claramente no" ha tenido los resultados esperados con la U, sin ser "acordes a lo que es este equipo y acorde a lo que buscamos".

"Hay dos competencias más, pero claramente es la prioridad el torneo nacional, lo dijimos antes de comenzar la temporada. Queríamos pasar hoy, no nos daba lo mismo. Jugamos con el mejor equipo que teníamos a disposición y no competimos", expuso, reconociendo que a los hinchas "más que decirles cosas hay que darles y obviamente entiendo totalmente la molestia por la eliminación".

El estratega azul también descartó la posibilidad de renuncia: "No pienso en eso. El partido del domingo para nosotros fue un envión anímico muy fuerte como plantel, como grupo. La eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es recuperarnos bien".

También aclaró que la sustitución de Juan Martín Lucero al minuto 15 fue porque "se apretó mucho" y "sentía que estaba al borde de una lesión".