Meneghini y las comparaciones con Alvarez: Son dos partidos, no un proceso de dos años

El técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, participó en conferencia de prensa este jueves donde abordó el complicado presente del conjunto azul, el funcionamiento del plantel y el próximo partido en la Liga de Primera.

Sobre la derrota 2-1 ante Huachipato el pasado domingo comentó que: "No fue un gran partido, un partido parejo. Cosas a mejorar: la profundidad y la defensa en situaciones puntuales. Son cosas que hemos trabajado en la semana".

El relación a la delantera del plantel expresó que "son compatibles los tres (Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero). Son muy buenos futbolistas y todos pueden complementarse. Lucero es un atacante que se conecta con el juego y está claro que es un grandísimo finalizador.

Respecto a las críticas recibidas por parte de la hinchada azul mencionó que: "Lo tomo con naturalidad, no me espero otra cosa. Van dos partidos, sacamos un punto, claramente no espero que me elogien. Me parece que las críticas son adecuadas al resultado del equipo".

También fue consultado sobre las comparaciones entre el plantel de Gustavo Álvarez y el actual, ante lo cual expresó que "comparar dos partidos con un proceso de dos años me parece un poco difícil. Tampoco hemos podido mostrar nuestra mejor versión".

El partido de la U ante Palestino

Acerca de Palestino, su próximo rival, Francisco Meneghini declaró que "son un equipo que hace muchas temporadas se ha consolidado como uno de los animadores del torneo. Mantienen una base de jugadores y eso les ha dado funcionamiento. Los hemos observado y tenemos claro cómo juegan".

Por último, mencionó que el plantel llegará bien al partido de mañana viernes, ya que "hemos aprovechado bien los días y los jugadores están trabajando bien. Estoy seguro que con el entrenamiento de este jueves estaremos preparados para llegar al partido".

Universidad de Chile visitará a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera.