Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno

Reconstrucción: Quiroz admite que incentivos tributarios no garantizarán nuevas contrataciones

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Matías Morales

El titular de Hacienda respondió críticas de la diputada Gael Yeomans (FA), quien dijo que el crédito tributario para el pago de sueldos no asegura la creación de puestos de trabajo.

"No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente", reconoció, apuntando a que el objetivo de la medida es dar un incentivo "para retener (empleos) y no despedir".

Reconstrucción: Quiroz admite que incentivos tributarios no garantizarán nuevas contrataciones
 ATON

Quiroz enfatizó que la propuesta de crédito tributario "es un instrumento que actúa en los dos sentidos, y por eso que se aplica sobre el empleo que existe".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una nueva jornada de tramitación en la Cámara, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las dudas surgidas en torno al proyecto de Reconstrucción y admitió que los incentivos tributarios que se han propuesto no garantizarán nuevas contrataciones.

Ante los cuestionamientos de la diputada Gael Yeomans (FA), quien señaló que el crédito tributario de hasta 83 millones de pesos para el pago de sueldos no asegura la creación de nuevos puestos de trabajo, el jefe de la billetera fiscal admitió que dicha aprensión es correcta.

"No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo, ya sea para contratar o para retener, para no despedir", reconoció el titular de Hacienda.

"Es un instrumento que actúa en los dos sentidos. Y por eso que se aplica sobre el empleo que existe, especialmente relevante hoy día que tenemos un desempleo del 8%, que ya dura más de 30 meses, y que, si ustedes entran a los datos de desempleo, verán que en Chile hay empleo, pero también hay mucha destrucción de empleo", enfatizó.

En esa línea, Quiroz subrayó que el objetivo del Ejecutivo es llegar a una tasa de desempleo de 6,5% en cuatro años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada