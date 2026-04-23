Reconstrucción: Quiroz admite que incentivos tributarios no garantizarán nuevas contrataciones
El titular de Hacienda respondió críticas de la diputada Gael Yeomans (FA), quien dijo que el crédito tributario para el pago de sueldos no asegura la creación de puestos de trabajo.
"No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente", reconoció, apuntando a que el objetivo de la medida es dar un incentivo "para retener (empleos) y no despedir".
Quiroz enfatizó que la propuesta de crédito tributario "es un instrumento que actúa en los dos sentidos, y por eso que se aplica sobre el empleo que existe".