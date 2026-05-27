Nicolás Díaz suena como alternativa de refuerzo para Universidad de Chile

Universidad de Chile se enfoca en sus próximos desafíos con el objetivo de remontar en la Liga de Primera y para ello también piensan en refuerzos para el segundo semestre por lo que ya surgen nombres en las carpetas de Azul Azul.

De acuerdo a Cooperativa Deportes, uno de ellos es el defensor Nicolás Díaz, hoy en Puebla mexicano, quien asoma como opción para Fernando Gago dado que se puede desempeñar tanto como zaguero central por izquierda como de lateral zurdo.

La opción de Díaz está también sobre la mesa dado que en Unión Española siguen insistiendo en el retorno del venezolano Bianneider Tamayo.

Formado en Palestino, el defensor estuvo en el cuadro "árabe" entre 2017 y 2020 para luego emigrar a México donde sumó experiencias en Mazatlán, Tijuana y el mencionado Puebla, donde sumó en su última campaña 29 partidos. Además, durante el 2025 estuvo en Unión Española, en el primer semestre de la temporada que significó el descenso "hispano".

Otro nombre que surgió es el del extremo Lucas Hanson, puntero de gran campaña en Vélez hace un año, pero cuyo presente en Boca es de escasa participación.