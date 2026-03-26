Nicolás Ramírez y el sello de Fernando Gago en la U: Nos ha hablado desde lo emocional

Luego del estreno con derrota de Fernando Gago en Universidad de Chile, el zaguero del elenco azul Nicolás Ramírez enfrentó los micrófonos para desglosar el presente de la escuadra azul bajo el mando de su nuevo técnico.

Pese al poco tiempo de trabajo en cancha con el estratega argentino, Ramírez destacó el impacto anímico que ha intentado instaurar el ex DT de Racing y Aldosivi. "Lo principal de Fernando estos días ha sido desde la energía, desde lo que podemos ordenar en una charla. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar en cancha, ha sido todo muy analítico", confesó el zaguero.

"En estos días que hemos estado con Fernando nos ha hablado desde lo emocional y sobre conceptos por puesto para cada jugador en el partido", complementó.

Respecto a la irregular racha de resultados que arrastra el vigente campeón chileno, el jugador admitió que existe una carga psicológica en el plantel: "Indirectamente se siente la tensión por no ganar. Hemos caído en un bucle: nos llegan una vez y nos marcan, mientras que a nosotros nos ha costado más finalizar las jugadas en gol".

El panorama no es sencillo para el cuerpo técnico, que ha debido lidiar con una serie de complicaciones físicas en el plantel. "El tema de las lesiones ha sido lamentable, creo que ha sido multifactorial. Se nos acorta el abanico de posibilidades, más ahora con los chicos que van a la selección", explicó Ramírez.

Sin embargo, el defensor se mostró optimista respecto a la adaptación táctica, mencionando que Gago les ha solicitado ser un equipo "más directo" para generar sensación de peligro constante al rival.

Finalmente, Ramírez puso el foco en el partido del próximo martes, donde la U necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la Copa de la Liga.

"Es un duelo crucial, estamos en una posición poco favorable. Como defensas, nuestra labor de mantener el cero en el arco es clave para que los compañeros de ataque recuperen la confianza y logremos los tres puntos", sentenció.

"Creo que tenemos que ganar para seguir luchando por el primer lugar que te da el pase a la siguiente fase. Debemos ser más determinantes adelantes y atrás dar la seguridad de mantener el cero", finalizó.