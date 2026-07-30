Nieta de René Orozco apuntó a dueños de Azul Azul: Es claro que nunca les importó la U

Francisca Orozco, nieta del fallecido René Orozco, expresidente de Universidad de Chile en la década de los '90, se expresó en redes sociales en torno al complejo momento que vive el club luego revelarse variados chats entre Michael Clark y otros ejecutivos de Sartor.

"Esto lo escribo a título absolutamente personal. No represento a nadie más que a mí: una hincha de Universidad de Chile que, como miles, se saca la cresta por comprar su entrada todos los fines de semana porque ama a este club. Y hoy tengo rabia. Mucha rabia", escribió en sus redes sociales Orozco.

"Me da rabia y pena pensar que mi abuelo, René Orozco, dedicó más de diez años de su vida a construir una Universidad de Chile grande, junto a tantos otros dirigentes, funcionarios e hinchas que hicieron crecer esta institución, para que hoy un grupo de delincuentes la vea como una simple moneda de cambio", añadió.

"Después de conocer los chats que se hicieron públicos, es claro que nunca les importó la U, sino el negocio detrás de ella. Desear que el club perdiera para poder comprarlo más barato es una traición a todo lo que significa ser azul. Y si me preguntan... no sé cuál es la salida", complementó.

Expresó que "pensé que dejar de ir al estadio podía ser una forma de presión, pero también duele dejar solos a los jugadores, que no son responsables de esto. La CORFUCH también puede ser un camino, pero no desarma el contrato de concesión y es un proceso largo para algo que hoy es urgente. Aun así, creo que hay que apoyarlo y creer en él".

"También me da rabia el silencio de la Universidad de Chile. Me gustaría verla defender su nombre, su historia y sus valores, que hoy están en manos de una mafia que convirtió a la U en un negocio cuando siempre debió pertenecer a su gente. Lo que sí tengo claro es que no podemos seguir siendo pasivos", agregó.

"Cada uno tendrá que elegir su forma de luchar contra esta mafia: dejando de ir al estadio, organizándose con la CORFUCH, exigiendo cambios, apoyando iniciativas o levantando la voz. Da lo mismo el camino. Lo importante es dejar de ser espectadores mientras estos buitres siguen haciendo y deshaciendo con nuestro club. Porque la Universidad de Chile no nació para enriquecer a unos pocos. La Universidad de Chile es de su gente", cerró.