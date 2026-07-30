Investigan mortal ataque a tiros contra un camión en Paine

Un homicidio tuvo lugar la noche del miércoles en la vía local de la Ruta 5, en la comuna de Paine (Región Metropolitana), en las cercanías de una empresa de reciclaje de fierros.

De acuerdo con antecedentes preliminares, un grupo de sujetos a bordo de un camión tres cuartos merodeaba el sector con la aparente intención de cometer un robo cuando fueron atacados a disparos desde el exterior.

El conductor falleció en el lugar y su cuerpo fue hallado a metros del vehículo, que chocó contra el enrejado de la empresa.

"(La víctima) presentaba un impacto de bala en su cuerpo. Además, se encontró cerca del lugar un vehículo con múltiples impactos de bala", detalló el fiscal Yans Escobar, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Las diligencias investigativas quedaron a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.