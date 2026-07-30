Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.3°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Gaza: Ejército de Israel mató a cuatro palestinos, dos de ellos niños

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En varios ataques, un bombardeo de madrugada cobró la vida de un bebé de año y medio.

Gaza: Ejército de Israel mató a cuatro palestinos, dos de ellos niños
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ejército israelí mató este jueves al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, e hirió a más de una docena en cuatro ataques a distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Una persona falleció víctima de un dron israelí, que además dejó con lesiones a otras 10, según fuentes de la Media Luna Roja Palestina. Además, personal del hospital de Al Shifa informó del bombardeo de una vivienda en la zona de Al Bureij, en el centro de Gaza, durante la madrugada.

Este ataque mató a un bebé de año y medio e hirió a varias personas más. Finalmente, los soldados israelíes asesinaron a otras dos personas -entre ellas un niño de 8 años- en otro bombardeo durante la noche contra una tienda de campaña en un campo de refugiados de Mawasi, al sur de la Franja.

El Ejército de Israel todavía no se ha pronunciado sobre los hechos, que se suman a decenas de incidentes desde el alto el fuego vigente en el enclave desde octubre de 2025, aunque pese a esta tregua Tel Aviv ha matado a más de 1.200 personas en Gaza, con ataques aéreos, de artillería y tiroteos desde las posiciones terrestres en las que las tropas continúan apostadas.

Al menos 73.335 gazatíes han muerto en ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada