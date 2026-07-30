Gaza: Ejército de Israel mató a cuatro palestinos, dos de ellos niños

El Ejército israelí mató este jueves al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, e hirió a más de una docena en cuatro ataques a distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Una persona falleció víctima de un dron israelí, que además dejó con lesiones a otras 10, según fuentes de la Media Luna Roja Palestina. Además, personal del hospital de Al Shifa informó del bombardeo de una vivienda en la zona de Al Bureij, en el centro de Gaza, durante la madrugada.

Este ataque mató a un bebé de año y medio e hirió a varias personas más. Finalmente, los soldados israelíes asesinaron a otras dos personas -entre ellas un niño de 8 años- en otro bombardeo durante la noche contra una tienda de campaña en un campo de refugiados de Mawasi, al sur de la Franja.

El Ejército de Israel todavía no se ha pronunciado sobre los hechos, que se suman a decenas de incidentes desde el alto el fuego vigente en el enclave desde octubre de 2025, aunque pese a esta tregua Tel Aviv ha matado a más de 1.200 personas en Gaza, con ataques aéreos, de artillería y tiroteos desde las posiciones terrestres en las que las tropas continúan apostadas.

Al menos 73.335 gazatíes han muerto en ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza.