"Para mí ídolo": El emotivo mensaje de Cristóbal Campos a Matías Rodríguez en su despedida
"Estaremos presente como tú estuviste desde el principio", escribió el exportero.
"Estaremos presente como tú estuviste desde el principio", escribió el exportero.
Cristóbal Campos, exarquero de Universidad de Chile, dedicó un emotivo mensaje al exlateral Matías Rodríguez, quien vivirá esta jornada su partido de despedida en el Estadio Bicentenario de La Florida.
A través de su cuenta de Instagram, el exguardameta recordó sus primeros pasos en la institución: "Gracias Mati querido, a mis 9 años te conocí y logré jugar a tu lado, mañana estaremos presente como tú estuviste desde el principio".
"Te agradezco por la excelente persona que fuiste conmigo. Para mí ídolo, nuestro defensa más goleador que nos representa a todos los azules, como te mereces con nuestra gente, disfruta y se feliz", cerró en una publicación donde ambos salen en el Caracol Azul.
El partido de despedida de Matías Rodríguez se disputará este sábado desde las 17:00 horas (20:00 GMT) y contará con otros referentes de la institución como José Rojas, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Gustavo Lorenzetti, Diego Rivarola y Gustavo Canales.