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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Paulo Díaz se acerca a la U? Agencia de representación tuvo reunión en el CDA

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Representantes de Talento Deportivo estuvieron en las oficinas del club universitario durante la jornada de este martes.

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Universidad de Chile tuvo este martes un movimiento llamativo en el Centro Deportivo Azul, en medio de la planificación del club para los próximos desafíos y la búsqueda de alternativas en el mercado.

De acuerdo a información de TNT Sports, representantes de la agencia Talento Deportivo llegaron hasta las oficinas del CDA. La empresa maneja los destinos de futbolistas como Paulo Díaz y Benjamín Gazzolo, entre otros jugadores chilenos.

La visita instaló ruido en el mundo azul por la opción de un acercamiento con nombres de peso, especialmente el defensor de River Plate.

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