¿Paulo Díaz se acerca a la U? Agencia de representación tuvo reunión en el CDA

Universidad de Chile tuvo este martes un movimiento llamativo en el Centro Deportivo Azul, en medio de la planificación del club para los próximos desafíos y la búsqueda de alternativas en el mercado.

De acuerdo a información de TNT Sports, representantes de la agencia Talento Deportivo llegaron hasta las oficinas del CDA. La empresa maneja los destinos de futbolistas como Paulo Díaz y Benjamín Gazzolo, entre otros jugadores chilenos.

La visita instaló ruido en el mundo azul por la opción de un acercamiento con nombres de peso, especialmente el defensor de River Plate.