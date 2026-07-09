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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Pedro Araya, histórico delantero del "Ballet Azul", está internado en la UCI

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exdelantero de la U y mundialista con la Roja en Inglaterra 1966 ingresó de urgencia al Hospital Salvador.

Pedro Araya, histórico delantero del
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El fútbol chileno se encuentra atento a la evolución médica de Pedro Araya, una de las máximas figuras del histórico "Ballet Azul" de Universidad de Chile, quien permanece internado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El exdelantero, de 84 años, ingresó de urgencia al Hospital del Salvador el pasado fin de semana tras presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria y una afección pulmonar severa, lo que requirió su hospitalización inmediata.

La situación del otrora puntero derecho fue confirmada por su entorno familiar. En conversación con el programa partidario La Magia Azul, su sobrino Osvaldo Salas Araya entregó detalles sobre el diagnóstico y el estado actual del exfutbolista.

"Lo llevamos de urgencia producto de una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia al pulmón, que no se sabe si es viral o producto de una bacteria. Está en coma inducido, le están haciendo una serie de exámenes y hoy por la tarde debiésemos tener más noticias", explicó Salas al citado medio.

Desde a U se manifestaron y le dedicaron palabras a quien fuera multicampeón con el cuadro azul: "Enviamos mucha fuerza al gran Pedro Araya, legendario puntero derecho del Ballet Azul, quien tuvo una leve mejoría hoy dentro del delicado estado de salud en que se encuentra", comentó el equipo en redes sociales.

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