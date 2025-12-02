Pese a fallo de la Suprema: La U promociona apuestas en sus redes sociales

A pesar del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear los sitios de casas de apuestas online por operar ilegalmente en el país, Universidad de Chile continuó promocionando a su principal auspiciador a través de sus redes sociales oficiales.

El club invitó a sus hinchas a registrarse en la plataforma, ofreciendo bonos de bienvenida y premios garantizados.

La publicación, realizada en la cuenta de X (ex Twitter) del club, incluye un enlace directo al sitio de la casa de apuestas e incentiva a los usuarios a registrarse. La situación se produce en un contexto de intenso debate, luego que el máximo tribunal del país dictaminó que estas plataformas son ilegales al no contar con una autorización expresa, a diferencia de Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak.

El "cúmplase" del fallo ya fue notificado, pero su efectividad fue puesta en duda incluso desde el propio Gobierno. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, reconoció en una entrevista con Cooperativa que "el tipo de bloqueos que se puede implementar es relativamente fácil de burlar". Además, apuntó a que existe un "vacío legal", ya que no hay un órgano estatal con la facultad de determinar cuáles sitios son ilegales para ordenar su bloqueo de manera proactiva.

Mientras tanto, los clubes del fútbol chileno, en su mayoría auspiciados por estas empresas, han mantenido sus vínculos comerciales. Universidad de Chile no solo continúa con el patrocinio en su camiseta, sino que, con esta última publicación, refuerza una promoción directa a estas casas de apuestas.