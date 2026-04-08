Plantel de la U recibió al pequeño Gaspar, hincha que lucha contra una rara enfermedad

Una jornada llena de emoción y esperanza se vivió este miércoles en el Centro Deportivo Azul (CDA) luego de que el plantel de Universidad de Chile recibiera la visita del pequeño Gaspar Orozco Zenteno, un fanático que, a sus cortos cuatro años, está luchando con una rara enfermedad.

"Gaspi", como le dicen sus cercanos, cumplió el sueño de conocer el lugar de entrenamiento del "Romántico Viajero" y compartir con los jugadores, quienes lo recibieron con los brazos abiertos, fotografías y muestras de cariño.

Sin embargo, la visita tiene un trasfondo, dado que Gaspar fue diagnosticado con DOCK8, una enfermedad inmunológica grave y poco frecuente que afecta las defensas del organismo. Según explicaron desde su entorno, la única cura definitiva para su condición es un trasplante de células madre sanguíneas.

El encuentro en el CDA no solo buscó darle una alegría al pequeño Gaspar, sino también visibilizar su caso y motivar a la comunidad a participar en una cruzada solidaria.

Para que Gaspi —y muchos otros pacientes en su situación— pueda encontrar a un "gemelo genético" compatible para el trasplante, es fundamental aumentar el número de voluntarios en los registros de donantes.

¿Cómo ayudar?

El llamado es a registrarse en el sitio web de la fundación DKMS (dkms.cl). El proceso es sencillo: consiste en solicitar un kit, realizarse un hisopado bucal en casa y enviarlo de vuelta para quedar ingresado en la base de datos internacional.