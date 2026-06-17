¿Por qué Lucas Assadi no jugará contra O’Higgins?

El futbolista nacional Lucas Assadi, de Universidad de Chile, no estará presente este jueves en el duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera ante O'Higgins y se manejan dos principales motivos.

La primera posible causa es que el atacante azul lamentó el fallecimiento de su abuelo, lo que lo tiene muy afectado emocionalmente y no se siente en condiciones de ser citado para el duelo ante los rancagüinos.

Sin embargo, según informamos en Cooperativa Deportes, el técnico Fernando Gago no lo tendrá en cuenta debido al bajo nivel futbolístico que ha exhibido en los últimos partidos con la camiseta azul.

El duelo pendiente entre Universidad de Chile y O'Higgins esta pactado para este jueves 18 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.