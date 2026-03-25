Prensa argentina apuntó a la "mala racha" de Fernando Gago tras su amargo debut en la U

Fernando Gago tuvo un amargo estreno en la banca de Universidad de Chile luego de la derrota del cuadro azul por 0-1 frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga, resultado que no pasó inadvertido en la prensa argentina.

Los medios trasandinos pusieron el foco no solo en la derrota, sino en una estadística negativa que persigue al estratega. El diario Olé tituló: "Gago debutó en la U de Chile: derrota de local", subrayando que el DT arrastra "una mala racha que se potencia: las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas, Necaxa y ahora la U) no pudo ganar".

Sobre el desarrollo del juego, el citado medio analizó que "el equipo arrancó con intensidad, mayor control de pelota, pero sintió el impacto del gol visitante por Oyarzo". Además, cuestionaron las variantes de "Pintita": "Hubo un cambio que no resultó: el juvenil colombiano nacionalizado chileno Jhon Cortés ingresó por Agustín Arce, de opaco partido. No aportó nada determinante".

Por su parte, Todo Noticias también hizo eco de la estadística del exvolante de Real Madrid: "Fernando Gago debutó en su nuevo club como DT con una derrota: la mala racha que no pudo cortar".

El portal trasandino destacó las dificultades que enfrentó el técnico en su primera presentación con el "Romántico Viajero", señalando que "tuvo que prescindir de varios jugadores convocados para la fecha FIFA" y lamentó los problemas físicos en el plantel, indicando que "se lesionó Juan Martín Lucero y se desconoce cuánto tiempo estará fuera".

Finalmente, el balance estadístico que entregan desde Argentina es lapidario para el inicio de los procesos de Gago: en sus seis estrenos como director técnico, registra cinco derrotas y solo un empate.