Eduardo Alamos, nuevo presidente de Azul Azul, aseguró que la crisis institucional de Universidad de Chile quedó atrás y adelantó los principales objetivos de su administración, entre los que destacan fortalecer la relación con la Casa de Estudios, conformar un plantel competitivo para 2027 y ordenar el funcionamiento del club.

"Yo considero que hubo una crisis institucional, pero ya es parte del pasado", manifestó el dirigente en conversación con el programa "Metamos Bulla", donde recalcó que "hay que mirar hacia adelante" y destacó la composición del nuevo directorio. "Tenemos un tremendo directorio donde todos son muy hinchas de la U y son profesionales excelentes en las áreas que lo hacen", expresó.

Sobre las prioridades de su gestión, Alamos explicó que "el primero es afianzar la relación con la Casa de Estudios y con los directores que la integran", mientras que el segundo apunta a "conformar un plantel competitivo para el año 2027".

En ese sentido, sostuvo que "esperamos que se nos dé el hecho de clasificar a Copa Libertadores, pero vienen los 100 años de la U y necesitamos tener un plantel competitivo para pelear siempre el campeonato nacional al menos".

El presidente también anunció que propondrá una rebaja en el precio de las entradas para facilitar la asistencia de los hinchas al estadio. "Mi primera propuesta al directorio va a ser bajar el precio de la entrada. Creo que si queremos jugar a estadio lleno y entendiendo el rol social que tiene la Universidad de Chile, no podemos tener unos precios tan altos como los que hay hoy en día", afirmó. Además, prometió una administración transparente: "Acá no hay nada que ocultar".

Respecto del centenario de Universidad de Chile, Alamos anticipó que las celebraciones se extenderán durante todo 2027 y abarcarán todas las regiones del país. "Va a ser en todo Chile, en todas las regiones de Chile vamos a estar presentes y va a ser durante todo el año. Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre vamos a tener actividades", detalló, junto con destacar la intención de involucrar a la universidad y a los auspiciadores.

Finalmente, el dirigente ratificó la confianza en el entrenador Fernando Gago: "Fernando Gago tiene el completo respaldo del directorio". También destacó que se constituyeron comisiones para potenciar el fútbol formativo y femenino, y reiteró que la nueva administración buscará fortalecer al club en los ámbitos deportivo, institucional y financiero.