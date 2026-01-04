Presidente de Lanús reconoció interés por fichar a Matías Sepúlveda

Nicolás Russo, presidente de Lanús, decidió ponerle fin a los rumores y confirmó el interés que tiene el campeón de la Copa Sudamericana en Matías Sepúlveda, futbolista de Universidad de Chile.

En conversación con Radio La Red de Argentina, el mandamás granate avisó que "seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante".

En la misma línea, el dirigente remarcó que "la intención es traerlo. Es un jugador que nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos podemos poner de acuerdo con el club y con el jugador".

Cabe recordar que el "Tucu", quien ha jugado tanto de volante como de carrilero por izquierda en el conjunto laico, tiene contrato vigente con el "Romántico Viajero" hasta fines de 2026.