¿Qué pasará con el directorio de Azul Azul tras anularse la compra de Clark?

Michael Clark revirtió la compra del principal paquete accionario de Azul Azul, movida en la antesala de la formalización por el "Caso Sartor" que dejó en incertidumbre el futuro del directorio a la cabeza de la firma a cargo del club Universidad de Chile.

Con la resciliación de la compra de la cuota que tenía Sartor AGF en el fondo Tactical Sport, Clark dejó de ser el máximo propietario de Azul Azul y sus siete directores en la mesa tendrán que esperar por el futuro del proceso.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el 90 por ciento de Sartor AGF en Tactical Sport (que a su vez posee al 63,07 por ciento de las acciones Serie B de Azul Azul), están bajo administración del liquidador Eduardo Godoy.

El 6 de septiembre se realizará una reunión de acreedores para definir el destino de aquel paquete. Aquella instancia definirá si los siete directores de Clark en la mesa de la U, incluyendo a la presidenta Cecilia Pérez, deben dejar o no sus puestos.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la intención de la liquidadora es mantener cierta estabilidad en el directorio de Azul Azul y así no afectar su funcionamiento. Al menos hasta la mencionada junta en septiembre, todos seguirán en sus cargos.

Además de Cecilia Pérez, los directores designados por Clark son Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Juan Francisco Aylwin y Roberto Nahum.