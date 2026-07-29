Clark revirtió compra de acciones de Azul Azul a horas de su formalización en el Caso Sartor

En el día previo a ser formalizado en medio del "Caso Sartor", Michael Clark anuló la compra de acciones que le otorgó el control mayoritario de Azul Azul, firma concesionaria a cargo del club de fútbol Universidad de Chile.

El movimiento fue informado a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) mediante un hecho esencial durante la tarde de este miércoles.

Tras la quiebra de Sartor AGF, Clark adquirió mediante Antumalal Limitada la participación que quedó vacante en el fondo de inversión Tactical Sport; máxima controladora de Azul Azul.

En el hecho esencial detalló que "la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024" fue "en virtud de la cual (Antumalal) adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90 por ciento de las cuotas de la serie única de dicho fondo. Dicho fondo es, a su vez, propietario del 63,07 por ciento de las acciones Serie B de la Sociedad (Azul Azul)".

"En virtud de lo anterior, se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato", sumó el escrito a la CMF firmado por José Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul.

Reducir las medidas cautelares

Como adelantamos en Cooperativa Deportes, esta movida tiene como objetivo reducir las medidas cautelares en contra de Clark, pues dentro de los cargos se incluye la omisión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) requerida para haberse hecho con las cuotas de Sartor.

La marcha atrás de Clark fue posible pues no han sido pagados los montos correspondientes a las referidas acciones.

A su vez, según lo revelado por Pulso, la llegada de Sartor AGF se dio con dinero de aportantes, que fueron transferidos a Inversiones Cerro El Plomo para luego pasar a Tactical Sport, alcanzando un monto superior a 6 mil millones de pesos en la sociedad.

"Sartor no ha realizado el aumento de capital comprometido, incumpliendo las condiciones acordadas, pese a los numerosos esfuerzos realizados por mí para solucionar esta situación. Lamentablemente, las acciones de Azul Azul se encuentran embargadas, por lo que el precio de las cuotas no ha sido pagado", declaró Clark ante Fiscalía según lo revelado por el referido medio.

¿Cuándo es la formalización del caso Sartor?

La formalización de Clark y otros 10 imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa tendrá lugar este jueves 30 de julio a las 09:00 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.