Querellantes proyectaron hasta 40 años de cárcel para Michael Clark por el Caso Sartor

Los abogados que representan a la parte querellante en el Caso Sartor, Héctor Baranda y Hernán Cueto, estimaron una pena de entre 21 y 40 años de cárcel para Michael Clark, expresidente de Azul Azul, sociedad que rige los destinos de Universidad de Chile.

De acuerdo con lo informado por Cooperativa Deportes, los representantes de quienes fueron defraudados por Sartor buscan que Clark sea efectivamente acusado por los delitos que se le imputan.

Estos corresponden a omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), fraude, entrega de información falsa, administración desleal, contrato simulado y lavado de activos.

Además, Baranda y Cueto solicitaron que se considere el peligro de fuga en el caso de definir medidas cautelares.

¿Quiénes son los otros imputados en el Caso Sartor?

Además de Clark, entre los imputados aparecen Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor; su hermano Carlos Larraín Mery; Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

¿Qué investiga el Caso Sartor?

De acuerdo con la indagatoria, Sartor utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dinero a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores.

Algunas de esas sociedades presentaban problemas de liquidez y no contaban con garantías adecuadas para respaldar las operaciones investigadas.

El miércoles se espera que expongan los últimos nueve abogados querellantes y después comenzarán las defensas, por lo que se estima que el juicio finalice la próxima semana.