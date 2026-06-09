Rectora electa de la Universidad de Chile reveló que su familia es víctima en el "Caso Sartor"

La nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, reveló que su grupo familiar figura entre los afectados por las presuntas irregularidades financieras del denominado "Caso Sartor", causa que involucra, entre otros, a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, sociedad que lleva los destinos del club.

En entrevista con El Mostrador, la académica explicó que su esposo invirtió en Sartor Administradora General de Fondos (AGF) en el año 2019. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, dicho dinero habría sido utilizado posteriormente para la adquisición de acciones de la concesionaria de Universidad de Chile por parte de Clark, presuntamente sin la autorización ni el consentimiento de los aportantes.

"Creo que fue un poco antes de la pandemia, en 2019. No me ha comentado cómo llegó, puede que alguien se lo haya recomendado", respondió Mizala al ser consultada por la publicación sobre cuándo y cómo fue que su marido decidió invertir en Sartor AGF.

"Son ahorros importantes de nuestra vida. Somos una de las tantas víctimas", añadió sin entrar en detalles respecto de la cuantía, argumentando que se trata de un asunto privado.

El origen del conflicto

En 2021, Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de Sartor AGF, y Michael Clark, director de Sartor AGF, se convirtieron en dueños del 63 por ciento de Azul Azul. No en forma directa, sino a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, que compró esa parte de la concesionaria a Carlos Heller en US$ 15 millones. En ese FIP, Sartor tenía el 90 por ciento e Inversiones Antumalal –la sociedad de Clark– el 10 por ciento.

No todo el dinero para pagar la operación provino de sus bolsillos, sino de Inversiones Cerro El Plomo SpA, que a su vez obtuvo el financiamiento de los fondos públicos y regulados Sartor Leasing y Sartor Proyección, así como del FIP Deuda Privada, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En simple, los aportantes de estos fondos ayudaron a costear parte de la compra de la concesionaria de la U.

El Ministerio Público abrió una investigación relativa a Sartor y sus aristas, designando para tal efecto al fiscal adjunto de Las Condes, Juan Pablo Araya. La causa están aún sin formalizarse dado que no ha habido audiencias para comunicar los cargos, pero sí tienen la calidad de imputados Pedro Pablo Larraín Mery, socio mayoritario y presidente de Sartor AGF; Óscar Ebel, dueño de casi un 10%; Carlos Larraín Mery y Hugo Baranda, parte de la trama del factoring Emprender Capital, al que Sartor le prestó mucha plata; Michael Clark, la AGF Sartor y su matriz.