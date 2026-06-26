Representante de Lucas Romero ironizó con su ausencia en el Mundial

El representante de Lucas Romero, Regis Marques, llamó la atención en redes sociales luego de publicar una fotografía junto al volante paraguayo e ironizar con su ausencia en el Mundial 2026.

En la imagen, el agente aparece junto al jugador de Universidad de Chile en un restaurante, mientras una garzona sostiene una máquina de pago. "Qué p..., si estuviera en Mundial yo no estaría pagando esa cuenta señor Lucas Romero", escribió Marques, antes de aclarar el tono de la publicación: "Broma loco, éxitos siempre".

El comentario apunta al particular momento de Romero, quien llegó a los azules con la ilusión de consolidarse y mantenerse en la órbita de la selección paraguaya, pero terminó fuera de la nómina mundialista de la Albirroja.

La situación del mediocampista también ha estado marcada por su irregular paso por Universidad de Chile, donde perdió protagonismo durante la temporada. De hecho, Marques ya había admitido que la apuesta era buena, aunque "el resultado no tanto", mientras el futuro del jugador sigue abierto ante el interés de clubes del extranjero.