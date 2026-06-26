Casinos ilegales y cripto-blanqueo de activos: desbaratan amplia mafia china en Chile

Un contundente golpe a las mafias de apuestas ilegales asestó la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) tras ejecutar la operación denominada "Muralla Oriental 2".

El procedimiento policial culminó con la detención de 37 personas, de las cuales 32 corresponden a ciudadanos de nacionalidad china, que integraban una sofisticada red de casinos clandestinos con fuerte presencia en Santiago y otras regiones.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el principal propósito de la agrupación era el enriquecimiento ilícito mediante la explotación de plataformas de juego no autorizadas.

La investigación logró identificar con precisión la ruta financiera que utilizaban los líderes de la red para blanquear sus ganancias, logrando la incautación de cerca de 700 millones de pesos en dinero en efectivo, 30.000 dólares americanos, el congelamiento de cuentas bancarias y el hallazgo de dispositivos tecnológicos conocidos como "billeteras frías", los cuales eran usados para transformar los flujos de dinero en criptomonedas y concretar su posterior envío hacia el extranjero de forma oculta.

Foto: ATON

Fachadas comerciales y locales blindados

Las indagaciones permitieron detectar que la banda criminal utilizaba rigurosas medidas de seguridad y camuflaje urbano para evitar ser fiscalizada.

Entre los recintos allanados se descubrieron locales que funcionaban ocultos detrás de puertas falsas en el corazón del comercio establecido -dos de ellos ubicados en el Barrio Meiggs-, mientras que otros inmuebles contaban con accesos directos a la vía pública pero con estructuras completamente blindadas y herméticas para pasar desapercibidos ante los transeúntes.

"En la puesta en escena, podemos observar personas que estaban cuidando y administrando los locales. Otras personas eran los encargados del acopio y la custodia de los dineros, y lógicamente el proceso investigativo va a ir determinando, para ir imputando bajo el concepto de asociación ilícita, cada una de sus roles fundamentales", detalló el jefe nacional contra el Delito Complejo y Crimen Organizado de la PDI, el prefecto inspector Erick Menay.

Formalización y medidas cautelares

Tras el masivo operativo, la totalidad de los 37 detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y sometidos a la correspondiente audiencia de formalización de cargos por parte del Ministerio Público.

El tribunal acogió los antecedentes presentados por el ente persecutor y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los imputados, a quienes se les levantaron cargos específicos por infracción a la Ley de Casinos y por vulneración a la Ley de Control de Armas.