Presidente Kast se comprometió a trabajar en "deuda que Chile tiene con La Araucanía"

En el marco de su gira a la zona, el Presidente José Antonio Kast se comprometió a impulsar las iniciativas necesarias para que el Estado chileno se haga cargo de la deuda con La Araucanía.

El Mandatario se reunió durante la mañana de este viernes en Collipulli con víctimas del terrorismo rural, en un encuentro en el que también participaron autoridades de las Fuerzas Armadas, las policías, el gobierno regional y parlamentarios.

"Detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar. Hoy me reuní con víctimas de terrorismo de la región para escucharlas y acompañarlas. Vamos a impulsar las iniciativas necesarias para hacernos cargo de una deuda que Chile tiene con La Araucanía", planteó en su cuenta de X.

Tras una reunión multigremial, en su última actividad en la región, Kast llegará hasta Toltén.