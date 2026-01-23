Salvador Negrete firmó su primer contrato con Universidad de Chile

En la búsqueda por sumar minutos juveniles en este torneo, Universidad de Chile oficializó la firma del primer contrato profesional del delantero Salvador Negrete, quien viene de coronarse campeón de la Segunda División.

El futbolista oriundo de Buin y de 19 años viene tras integras las divisiones inferiores de la U en 2021. Desde ahí tuvo un rápido crecimiento y debutó en el profesionalismo con 17 años en la goleada a Municipal Puente Alto por la Copa Chile 2024.

Durante el segundo semestre de 2025, Negrete partió cedido a Deportes Puerto Montt con el fin de sumar rodaje, disputando un total de nueve partidos en el cuadro dirigido por Jaime Vera.

"Es algo que soñé toda la vida. Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico para aportar al club", comentó el atacante.