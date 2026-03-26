Se agranda el hospital de la U: Ignacio Vásquez sufrió una lesión en su hombro

El atacante Ignacio Vásquez sufrió una lesión en el hombro y se sumó a la extensa lista de bajas que afecta a Universidad de Chile.

De acuerdo con lo que informamos en Cooperativa Deportes, el extremo estará fuera de las canchas por un mes.

El delantero se agregó a las ausencias de Fabián Hormazábal, Octavio Rivero, Lucas Assadi, Charles Aránguiz, Juan Martín Lucero y Diego Vargas.

A este escenario se suman Elías Rojas y Jhon Cortés, quienes se encuentran con la selección sub 20. Si bien en el club laico analizó la posibilidad de solicitar su regreso, hasta ahora no se presentó ninguna petición ante la ANFP.

En paralelo, Javier Altamirano integra la nómina de La Roja para los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA de marzo.

Universidad de Chile se medirá ante Audax Italiano el martes 31 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio La Florida