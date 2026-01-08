Sebastián Rodríguez rescindió su contrato con Universidad de Chile

Un nuevo movimiento se dio en la plantilla de Universidad de Chile este jueves, con la salida del mediocampista Sebastián Rodríguez tras apenas un semestre en el club.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el mediocampista acordó la rescisión de su contrato, que originalmente se extendía hasta el mes de junio. La movida le sirvió a la U para liberar un cupo de extranjero en miras a posibles incorporaciones.

El uruguayo de 33 años alcanzó a jugar nueve partidos por los azules, llevándose la Supercopa ante Colo Colo y un avance hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ahora, "Bigote" tendrá que buscar por su cuenta un nuevo equipo, sumándose a múltiples partidas en la U como las de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y la situación del "cortado" Leandro Fernández.