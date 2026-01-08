Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Sebastián Rodríguez rescindió su contrato con Universidad de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La U liberó un cupo de extranjero con el adiós del "Bigote".

Sebastián Rodríguez rescindió su contrato con Universidad de Chile
 Photosport
Un nuevo movimiento se dio en la plantilla de Universidad de Chile este jueves, con la salida del mediocampista Sebastián Rodríguez tras apenas un semestre en el club.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el mediocampista acordó la rescisión de su contrato, que originalmente se extendía hasta el mes de junio. La movida le sirvió a la U para liberar un cupo de extranjero en miras a posibles incorporaciones.

El uruguayo de 33 años alcanzó a jugar nueve partidos por los azules, llevándose la Supercopa ante Colo Colo y un avance hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ahora, "Bigote" tendrá que buscar por su cuenta un nuevo equipo, sumándose a múltiples partidas en la U como las de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y la situación del "cortado" Leandro Fernández.

