Sergio Vargas celebró la remoción del directorio de Azul Azul: "Es momento de limpiar el club"

Un verdadero terremoto institucional sacudió las bases de Universidad de Chile luego de la remoción total del directorio de Azul Azul de parte de los acreedores del fondo Sartor, situación que fue analiza por el histórico exportero y otrora director deportivo del club, Sergio Bernabé Vargas.

"Teníamos un presidente que ahora está preso (Clark), por distintos delitos. El directorio de siete personas que lo validaba. Todo esto carecía de legitimidad", expresó en la despedida a Matías Rodríguez.

"Era raro y extraño que estando quien los había designado preso, después de que estaba juzgado, probado y con una sentencia... quienes él había nombrado estuvieran manejando la institución", fustigó.

En esa misma línea, el ídolo estudiantil no ocultó su alivio por la determinación y remarcó la urgencia de refundar las bases dirigenciales: "Son muy buenas noticias para la U. De ahora en más espero que se limpie el club, que venga gente honesta, transparente, que realmente quiera a la institución, que busque éxitos deportivos y que apunte al desarrollo y crecimiento institucional".

Finalmente, Vargas fue lapidario respecto al legado de la administración saliente: "Es muy bueno lo que pasó, por lo menos para dejar atrás este período negro, que debe ser uno de los más oscuros en la historia dirigencial de la U por las consecuencias de las acciones de quienes estaban al mando", sentenció el referente azul.