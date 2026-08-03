Tobías Reinhart: En Argentina se habla mucho de la U, es un club muy grande

Tobías Reinhart, mediocampista argentino proveniente de Reggiana de Italia, arribó a Santiago este lunes para someterse a los exámenes médicos y convertirse en el segundo refuerzo de Universidad de Chile bajo el mandato técnico de Fernando Gago.

Después de salir del centro de salud, el futbolista de 26 años dio sus primeras impresiones previo a firmar su contrato por dos temporadas y media: "Estoy contento. Ahora veremos cómo van los examenes, pero estoy con altas expectativas".

Reinhart también se refirió al conocimiento previo que posee sobre la institución: "Es un club muy grande. Toda mi vida viviendo en Argentina se habla mucho de la U y de su gente sobre todo. Es un club muy lindo".

Al ser consultado respecto a las cualidades, el jugador formado en Temperley detalló que es "un volante más mixto, pero me gusta tener la pelota para dar salida de balón. Siempre entregando hacia adelante para mis compañeros".