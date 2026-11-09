Tobías Reinhart y el título de Colo Colo: "Intentamos todo hasta el final, pero este año no se pudo"

A pesar de cumplir con su tarea y derrotar por 2-1 a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua, en Universidad de Chile no pudieron evitar la consagración de Colo Colo, elenco que venció sobre la hora a Ñublense en Chillán para asegurar matemáticamente la corona del Campeonato Nacional 2026.

Tras el compromiso disputado en la Región de O'Higgins, el mediocampista azul Tobías Reinhart sacó la voz en el camarín laico para reflexionar sobre el desenlace del torneo, asegurando que el plantel entregó el máximo esfuerzo en la persecución del archirrival.

"No es para hacer especulaciones; creo que lo intentamos hasta el final. Dimos todo y salimos en cada partido a ganar como te lo exige este club. Este año lamentablemente no pudo ser, pero vamos a pelear con todo lo que nos queda por delante", manifestó el volante argentino.

Respecto a la trabajada victoria frente a los "mineros", Reinhart destacó el temple del equipo: "Estoy contento porque pudimos sacar adelante este partido. Teníamos que hacer nuestro trabajo acá en la cancha y lo ganamos, así que por ese lado quedamos satisfechos".

Con la corona nacional zanjada a favor del "Cacique", los dirigidos por Fernando Gago reorientaron sus metas inmediatas hacia el plano internacional: mantener el segundo lugar de la tabla para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 ("Chile 2") y conquistar la Copa Chile, certamen donde ya están instalados en semifinales.

Finalmente, el mediocampista proyectó el choque de la próxima fecha ante O'Higgins, que se jugará tras el receso por la fecha FIFA de noviembre: "Va a ser un lindo partido. Tenemos que salir a ganar de la misma manera; es una linda cancha y un gran estadio para jugar", cerró el volante estudiantil.