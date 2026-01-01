Tras su salida de la U: El nuevo destino internacional de Rodrigo Contreras

El futuro de Rodrigo Contreras se resolvió rápidamente tras confirmarse que no continuará en Universidad de Chile para la temporada 2026. El delantero argentino encontró nuevo destino fuera de nuestras fronteras y se convertirá en refuerzo de Millonarios de Colombia.

Según información de Agencia ATON, la operación se gestó directamente entre el cuadro de Bogotá y Deportes Antofagasta, club dueño de la carta del atacante. El acuerdo consiste en un préstamo con cargo hasta diciembre de 2026.

Además, el contrato incluye una opción de compra fijada en 1,6 millones de dólares por un alto porcentaje de los derechos económicos del jugador, cláusula que la institución "cafetera" podrá ejecutar al término de la cesión si el rendimiento cumple con las expectativas.

La salida de Contreras del fútbol chileno se produjo luego de que Azul Azul no ejerció la opción de compra estipulada tras su préstamo en 2025. El ariete llegó al Centro Deportivo Azul como gran carta de gol tras brillar en Everton, pero su paso por el elenco "laico" no alcanzó las cifras esperadas.

Durante su estadía en Universidad de Chile, el trasandino disputó 35 partidos y marcó nueve goles, cifras que la gerencia deportiva consideró insuficientes para realizar la inversión definitiva por su pase, liberándolo para buscar nuevos horizontes que ahora lo tendrán en la liga colombiana.