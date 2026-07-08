Tribunal citó a Universidad de Chile por irregularidad ante S. Wanderers

Universidad de Chile fue citada a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia arbitral realizada tras el partido ante Santiago Wanderers, disputado por la Copa Chile en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

El cuadro azul quedó incluido en la nómina de citados por una denuncia relacionada con su indumentaria. En el informe del árbitro Piero Maza se apuntó que "el club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul".

El compromiso terminó con victoria de Universidad de Chile por 3-2, gracias a un doblete de Maximiliano Guerrero y otro tanto de Javier Altamirano, mientras que Marcos Camarda marcó los dos goles de Santiago Wanderers.

La resolución del Tribunal también dejó citado al arquero de Everton, Ignacio González, por una denuncia arbitral vinculada a la "primera capa".

Además, Unión Española y O'Higgins deberán comparecer ante el organismo disciplinario por denuncias arbitrales relacionadas con lanzamiento de objetos entre sus hinchas en Santa LAura.

La próxima audiencia del Tribunal de Disciplina se realizará el martes 14 de julio y será en formato telemático.