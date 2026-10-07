Tribunal tomó resolución contra la U y sancionó a 5.001 hinchas

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió prohibir el ingreso de 5.001 hinchas vinculados a Universidad de Chile al siguiente partido que dispute el cuadro azul, ya sea como local o visitante, a raíz de los incidentes ocurridos en el encuentro frente a Universidad de Concepción por la Liga de Primera.

La sentencia corresponde al partido disputado el pasado 30 de agosto en el Estadio "Ester Roa", donde el informe del árbitro Diego Flores consignó el uso de bombas de ruido, bengalas y otros elementos pirotécnicos por parte de seguidores de la U.

Según estableció el Tribunal, los 5.001 sancionados corresponden a las personas identificadas como asistentes vinculados a Universidad de Chile que se encontraban en la galería sur del recinto. Sus cédulas de identidad deberán quedar bloqueadas para impedir la compra o entrega de entradas para el siguiente encuentro de los azules.

Los incidentes comenzaron durante la salida protocolar de ambos equipos, cuando desde el sector visitante se activó una cantidad indeterminada de pirotecnia y bombas de ruido. El episodio más grave ocurrió a los 81 minutos, cuando nuevamente se encendieron estos elementos y varias bengalas fueron lanzadas hacia la pista atlética, provocando la detención del partido durante cinco minutos.

Universidad de Chile había solicitado su absolución argumentando que actuó como visitante y que los controles de acceso y las medidas de seguridad correspondían al organizador. Sin embargo, el Tribunal determinó que la condición de visitante no libera a un club de responsabilidad por las conductas de sus propios adherentes.

El elenco estudiantil había sido citado al Tribunal precisamente por los hechos consignados por Flores, luego de un compromiso que terminó con triunfo por 2-1 de Universidad de Concepción.

La resolución también alcanzó al "Campanil". Universidad de Concepción fue sancionada con una multa de 15 UF debido a su responsabilidad como club local y organizador del espectáculo.

La defensa penquista sostuvo que había cumplido con las medidas exigidas y que los incidentes fueron protagonizados por seguidores visitantes, pero el Tribunal consideró que el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad exigidas no fue suficientemente acreditado.

De esta forma, la causa terminó con una sanción económica para Universidad de Concepción y con la prohibición de ingreso por una fecha para los 5.001 asistentes identificados en el sector destinado a los seguidores de Universidad de Chile.

Aún se espera conocer si habrá sanción por los incidentes de Copa Chile en Sausalito.