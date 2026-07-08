Universidad de Chile anunció la renovación de Maximiliano Guerrero hasta 2028

Universidad de Chile anunció este miércoles la renovación de contrato del delantero Maximiliano Guerrero, quien seguirá ligado al elenco azul hasta fines de 2028.

El atacante de 26 años, que tuvo pasos por el fútbol formativo del club entre 2016 y 2019, retornó a Universidad de Chile a comienzos de la temporada 2024 y desde entonces se consolidó como una de las piezas relevantes del frente ofensivo.

El club destacó que Guerrero fue parte del plantel que ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, además de remarcar su presente goleador: En la actual campaña lidera al equipo con 10 anotaciones.

"Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo", señaló Guerrero tras sellar su nuevo acuerdo.

El jugador también proyectó sus objetivos con la camiseta azul: "Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos. Además, de seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este Club tan grande", afirmó.

Guerrero es, además, el único futbolista del plantel que anotó en todas las competencias disputadas por Universidad de Chile esta temporada: Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.