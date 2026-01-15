Universidad de Chile oficializó la salida de Sebastián Rodríguez

Universidad de Chile oficializó la salida del volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien, pese a tener contrato vigente por una temporada más, finalizó de manera anticipada su vínculo con el club.

Rodríguez llegó a la U en julio de 2025 desde Montevideo City Torque. Le costó consolidarse en el equipo y solo sumó nueve apariciones con la camiseta azul.

Todavía no está definido su próximo club, aunque el uruguayo confirmó que continuará su carrera en su país natal.