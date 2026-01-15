Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile oficializó la salida de Sebastián Rodríguez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pese a tener un año más de contrato, finalizó anticipadamente su vínculo con el club.

Universidad de Chile oficializó la salida de Sebastián Rodríguez
Universidad de Chile oficializó la salida del volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien, pese a tener contrato vigente por una temporada más, finalizó de manera anticipada su vínculo con el club.

Rodríguez llegó a la U en julio de 2025 desde Montevideo City Torque. Le costó consolidarse en el equipo y solo sumó nueve apariciones con la camiseta azul.

Todavía no está definido su próximo club, aunque el uruguayo confirmó que continuará su carrera en su país natal.

