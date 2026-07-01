Universidad de Chile rechazó una nueva oferta por Lucas Assadi

En medio de las reiteradas ausencias de Lucas Assadi por decisión técnica, Universidad de Chile recibió una oferta por el joven mediocampista desde el club israelí Maccabi Haifa pero declinó aceptarla.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el futbolista quiere partir debido a la escasa continuidad y su agente está enterado de ello.

Con ese panorama, el cuadro israelí puso sobre la mesa 1,8 millón de dólares, pero desde Azul Azul consideraron que el ofrecimiento era muy bajo.

Esto se suma a que efectivamente hubo un acercamiento de Coquimbo Unido con la U por Assadi.

El elenco pirata busca un mediocampista ofensivo y tras la negativa de Luciano Cabral, surgió el nombre de Assadi en virtud del conocimiento que el técnico Hernán Caputto tiene del jugador y de la vitrina que ofrece jugar Copa Libertadores.