Universidad de Chile renovó a Nicolás Ramírez para la temporada 2026

Universidad de Chile informó este miércoles la renovación del defensor Nicolás Ramírez para la temporada 2026, en donde el cuadro nacional afrontará la Copa Sudamericana.

Ramírez se formó en Universidad de Chile y volvió al equipo a inicios de 2025, tras una etapa en Barcelona de Guayaquil. Con los azules jugó 34 partidos esta temporada, con 21 presencias en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, cinco en Copa Libertadores y tres en la Sudamericana.

De esta forma, el zaguero se sumó a las renovaciones de Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Javier Altamirano, con el objetivo de mantener gran parte del plantel, considerando que en 2026 la U jugará cuatro competencias: La Sudamericana, el torneo local, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.