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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Eduardo Vargas asistió de taco a Agustín Arce para el 1-0 de la U sobre Audax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los estudiantiles tomaron la delantera en La Florida.

[VIDEO] Eduardo Vargas asistió de taco a Agustín Arce para el 1-0 de la U sobre Audax
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Universidad de Chile abrió la cuenta ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida gracias a Agustín Arce, quien recibió un pase de taco de Eduardo Vargas y sacó un potente remate para superar al arquero rival y poner en ventaja al elenco estudiantil.

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