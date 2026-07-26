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[VIDEO] Eduardo Vargas asistió de taco a Agustín Arce para el 1-0 de la U sobre Audax
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los estudiantiles tomaron la delantera en La Florida.
Los estudiantiles tomaron la delantera en La Florida.
Universidad de Chile abrió la cuenta ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida gracias a Agustín Arce, quien recibió un pase de taco de Eduardo Vargas y sacó un potente remate para superar al arquero rival y poner en ventaja al elenco estudiantil.