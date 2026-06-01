[VIDEO] El artero golpe de Aránguiz a un camarógrafo que no se vio en televisión

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, quedó envuelto en una polémica luego del triunfo azul por 2-1 sobre Deportes Concepción, disputado el sábado en el Estadio Nacional por la Liga de Primera.

El hecho ocurrió después del primer gol de Eduardo Vargas, anotado mediante lanzamiento penal a los 22 minutos, cuando los jugadores de la U celebraban a un costado del arco rival y un camarógrafo de TNT Sports se acercó para registrar el festejo.

En el registro difundido en redes sociales, que no apareció en la transmisión oficial del partido, se observa que Aránguiz chocó con la cámara, movió el equipo hacia atrás con un empujón y luego golpeó al trabajador en la cabeza, antes de retirarse del sector.