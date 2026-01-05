[VIDEO] El emotivo reencuentro de Vargas y Aránguiz en el CDA

Una de las imágenes emotivas que marca el inicio de la pretemporada en Universidad de Chile fue el arribo del delantero Eduardo Vargas al Centro Deportivo Azul.

El goleador arribó con una sonrisa al recinto de La Cisterna, tras lo cual fue al gimnasio donde fue recibido por sus compañeros, donde tuvo un especial reencuentro con Charles Aránguiz.

El mediocampista y el delantero se fundieron en un abrazo, algo que fue captado por las cámaras de la institución.

Mira acá el momento