Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.3°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] El emotivo reencuentro de Vargas y Aránguiz en el CDA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero y el mediocampista son parte de la pretemporada de la U.

[VIDEO] El emotivo reencuentro de Vargas y Aránguiz en el CDA
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una de las imágenes emotivas que marca el inicio de la pretemporada en Universidad de Chile fue el arribo del delantero Eduardo Vargas al Centro Deportivo Azul.

El goleador arribó con una sonrisa al recinto de La Cisterna, tras lo cual fue al gimnasio donde fue recibido por sus compañeros, donde tuvo un especial reencuentro con Charles Aránguiz.

El mediocampista y el delantero se fundieron en un abrazo, algo que fue captado por las cámaras de la institución.

Mira acá el momento

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada