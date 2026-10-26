[VIDEOS] Eduardo Vargas anotó dos goles en el primer tiempo ante Everton

Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, anotó dos goles durante el primer tiempo del partido ante Everton, disputado este lunes en el Estadio "El Teniente" de Rancagua, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El primer tanto nació de un largo saque del arquero Gabriel Castellón, quien encontró a Maximiliano Guerrero. El atacante asistió a Vargas, que definió para abrir el marcador en el encuentro que enfrenta a los azules y los viñamarinos en la lucha por los primeros puestos.

Más tarde, Vargas volvió a aparecer para convertir su segundo gol de la jornada, después de una nueva asistencia de Guerrero, quien culminó una destacada jugada colectiva de Universidad de Chile para dejar al goleador en posición de definir.