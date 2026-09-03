Denuncia contra Waterman provocó citación de Universidad de Concepción al Tribunal

Universidad de Concepción fue citada a comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP luego de las situaciones consignadas en el informe arbitral de su triunfo por 2-1 sobre Universidad de Chile, entre ellas la irregularidad protagonizada por Cecilio Waterman cuando terminó el partido como guardameta.

La resolución de la audiencia del 1 de septiembre estableció tres citaciones para la institución penquista: Por ingreso a la zona de exclusión, por "falta de tercera camiseta" y por incidentes. La comparecencia quedó programada para el martes 8 de septiembre, desde las 19:00 horas y de manera telemática.

La denuncia que involucró a Waterman

La situación más llamativa ocurrió en los descuentos del encuentro disputado en el Estadio "Ester Roa". El arquero Jorge Broun fue expulsado a los 90+3 minutos después de recibir dos tarjetas amarillas prácticamente consecutivas.

El árbitro Diego Flores consignó que una de ellas fue por desaprobar una decisión arbitral, lanzando "de manera fuerte y deliberada el balón contra el suelo", mientras que la restante obedeció a que retardó la reanudación durante un saque de meta al desplazarse deliberadamente a buscar un balón más lejano pese a que tenía otro disponible junto a la portería.

Como Universidad de Concepción ya había realizado sus cinco modificaciones, Waterman tuvo que ponerse al arco. Sin embargo, el panameño utilizó la misma camiseta que vestía Broun, manteniendo el número y la identificación del arquero expulsado.

El informe estableció que el delantero debía utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, de acuerdo con el artículo 35 de las Bases del Campeonato. Este antecedente terminó derivando en la citación del club por "falta 3era. camiseta".

Waterman había sido además una de las figuras del compromiso, ya que marcó a los 17 minutos el 2-0 parcial del "Campanil". Jeison Fuentealba había abierto la cuenta de penal a los cuatro minutos y Matías Zaldivia descontó para la U a los 90'.

René Rosas y los incidentes del partido

Universidad de Concepción también deberá responder por una denuncia relacionada con la zona de exclusión. El informe arbitral señaló que el dirigente René Rosas ingresó durante los últimos minutos al sector ubicado junto a la banca de suplentes y permaneció allí hasta el final.

Según el documento, representantes de la ANFP le advirtieron que no se encontraba autorizado para permanecer en ese lugar, pero Rosas continuó en la zona pese a las indicaciones recibidas.

La tercera citación contra el club penquista está catalogada como "incidentes". En paralelo, Universidad de Chile también fue llamada a comparecer bajo el mismo concepto, después de que el informe consignara uso de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas por parte de sus seguidores.

Uno de los episodios se produjo a los 81 minutos, cuando elementos pirotécnicos fueron lanzados hacia la pista atlética y el encuentro debió detenerse durante cinco minutos antes de reanudarse a los 86'.

En la misma audiencia, el Tribunal sancionó a Jorge Broun con un partido por su expulsión, mientras que David Retamal recibió una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.