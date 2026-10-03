Jugadora sub 16 de Universidad de Concepción falleció en un accidente

A través de un comunicado, el club Universidad de Concepción informó el sensible fallecimiento de la futbolista sub 16 Josefa Cabalin Viveros, producto de un accidente este sábado.

El "Campanil" mantuvo en reserva los detalles sobre la tragedia, expresando que recibieron "esta dolorosa noticia con profunda tristeza".

"Josefa fue parte de nuestra familia forera y compartió junto a sus compañeras y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones", añadieron.

"En este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeras, y cuerpo técnico. Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz", cerró el escrito de la UdeC.

Huachipato extendió sus condolencias al cuadro estudiantil penquista, enviando fuerzas "a su familia, seres queridos, compañeras de equipo y funcionarios de la institución".