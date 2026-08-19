Presidente de Universidad de Concepción: "También tuvimos la posibilidad de traer a Vozinha"

Una inesperada revelación remeció al fútbol chileno después de que Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción, confesó que el portero caboverdiano Vozinha estuvo muy cerca de recalar en el "Campanil" antes que Colo Colo.

En conversación con Sabes Deportes, el mandamás de los penquistas detalló: "A fines de abril y principios de mayo, estuve representando a la U. de Conce en Tokio, en un evento a nivel mundial. Y el agente de Vozinha, con quien tengo una gran relación, estaba allá. Incluso lo vi acá cuando estuvo en Santiago".

"En ese momento, en abril, él me dijo 'si necesitas un arquero, tengo al de Cabo Verde que va a salir libre de su equipo en Portugal y está disponible'. Así que también tuvimos la posibilidad de traer a Vozinha", agregó el dirigente.

Pese a la oportunidad, Lorenzetti expuso: "En ese momento teníamos otra situación y no era prioridad reforzar el arco. Las cosas pasan por algo. (...) Traer a Vozinha era una moneda en el aire. Jorge 'Fatu' Broun es un arquero de gran nivel y un maestro para los chicos".