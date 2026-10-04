Diputados del PC hasta el PDG exigieron al Gobierno dejar sin efecto el fin de "Yo Elijo mi PC"

Un grupo de diputados de oposición, desde el Partido de la Gente (PDG) hasta el Partido Comunista (PC), enviaron una carta a la ministra de Educación, María Paz Arzola, y a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, para que reconsideren y dejen sin efecto la decisión de terminar con la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico tras el anuncio del fin del programa "Yo elijo mi PC".

El Gobierno anunció el fin del beneficio al confirmar que el proyecto de Presupuesto 2027 dejará sin financiamiento a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), a través de la cual se otorgaba, provocando un rechazo transversal desde distintos sectores.

Por medio de una carta, los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (ind-PPD), Andrea Parra (PPD), Daniel Manouchehri (PS), Marcela Hernando (PR), Jorge Díaz (DC), Andrea Macías (PS), Bernardo Salinas (ind), Luis Malla (PL) y Pamela Jiles (PDG) señalaron que la decisión "contribuye un retroceso en materia de equidad e igualdad de oportunidades".

"La entrega de computadores forma parte de un esfuerzo que Chile ha sostenido durante décadas, desde la Red Enlaces, pasando por Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender, y al que distintos gobiernos han dado continuidad con el objetivo de reducir la brecha digital", enfatizaron en la misiva, en la que agregaron que "si existen problemas de focalización, distribución o aprovechamiento pedagógico, corresponden abordarlos y perfeccionar el programa".

"Reconsideren esta decisión"

El diputado Jorge Díaz (DC), uno de los parlamentarios firmantes de la carta, señaló que "todos queremos un Estado más eficiente, pero no un Estado que abandone. Eliminar este programa, Yo elijo mi PC, implica dejar sin la posibilidad de acceder a tecnología a estudiantes de séptimo básico que ya inician en una era absolutamente digital, donde la inteligencia artificial también se ha tomado parte de nuestra vida cotidiana".

"Por eso es que le pedimos a los ministros de Hacienda y también a la ministra de Educación que reconsideren esta decisión. Quizás si los programas tienen que corregirse, tienen que evaluarse, tienen que refocalizarse, que lo hagan, pero que no eliminen un beneficio que evidentemente apunta a reducir las brechas sociales y digitales de quienes menos tienen", argumentó el legislador.

UDI emplaza al Gobierno a "reponer los recursos"

Desde el oficialismo, el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sostuvo que el beneficio "tiene que medirse como cada peso público que se gasta por el Estado de Chile en su eficiencia, en cómo impacta en la formación de los estudiantes, pero no tengo ninguna duda que es un buen programa que, así como cualquier proyecto de ley, el Presupuesto entra de una manera y fruto de la conversación política, esto se puede mejorar".

Por su parte, el diputado Daniel Lilayu (UDI) indicó que "este año, más de 96 mil estudiantes recibieron un computador. Para muchos es una herramienta fundamental para aprender y acceder a mejores oportunidades. No podemos cerrar esta puerta, especialmente a los niños y jóvenes que más necesitan apoyo".

En ese sentido, el legislador gremialista pidió "al Gobierno que reponga los recursos. El Presupuesto todavía se discute y discutirá en el Congreso y debemos defender este beneficio".

Este lunes se dará cuenta oficialmente del ingreso del proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Posteriormente, entre el martes 6 y el 23 del presente mes, las cinco subcomisiones encargadas de revisar las partidas ministeriales analizarán en detalle los contenidos de la iniciativa.