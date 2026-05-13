Ramos y su salida de U. de Concepción: Fue por un tema familiar

Un día después de Universidad de Concepción anunciara su salida de la institución, el director técnico Leonardo Ramos rompió el silencio para despedirse del equipo y explicar las razones de su abrupta renuncia.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el uruguayo partió agradeciendo "al club cómo se han comportado con nosotros. Desde el primer día nos brindaron absolutamente todo lo que pedíamos".

El estratega destacó: "El equipo y el plantel eran muy interesantes y nos dio gusto trabajar. Nos llevamos una muy buena impresión de la ciudad, del club y de los jugadores. Uno siempre recoge amistades en los lugares donde ha estado y nos llevamos un montón de gente con mucha relación a futuro".

Con respecto a su partida a 48 días de haber asumido el cargo bajo una polémica con el Colegio de Entrenadores, Leonardo Ramos expresó: "Fue una decisión más personal por un tema familiar, el club no tuvo absolutamente nada que ver, fue decision mía y espero que al club le vaya bien".

El DT uruguayo fue anunciado este miércoles como nuevo técnico de Danubio.

Pese a estas palabras, Danubio de Uruguay anunció a Ramos como su nuevo entrenador, mientras que en Universidad de Concepción fue oficializado el interinato de Ricardo Viveros.