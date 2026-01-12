Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

U. de Concepción oficializó el retorno de David Retamal como su refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El joven defensor central regresa al "Campanil" para afrontar la temporada 2026

U. de Concepción oficializó el retorno de David Retamal como su refuerzo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Concepción sigue trabajando intensamente en la conformación de su plantel en su retorno a Primera División y este lunes anunció el retorno del defensor nacional David Retamal como su octavo refuerzo.

El futbolista de 22 años, formado en las filas de Universidad de Chile, vivirá su segundo ciclo después de estar bajo las instrucciones de Cristián Muñoz durante la primera rueda de la Liga de Ascenso en 2025.

Tras las buenas sensaciones, el cuerpo técnico del conjunto "azul" decidió ejecutar la cláusula para traerlo de vuelta establecida en su préstamo, donde no gozó de la continuidad esperada.

Con el arribo de Retamal, el ahora equipo de Juan Cruz Real sumó su octavo nombre entre los cuales aparecen Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra y Leonel González.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada