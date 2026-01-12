U. de Concepción oficializó el retorno de David Retamal como su refuerzo

Universidad de Concepción sigue trabajando intensamente en la conformación de su plantel en su retorno a Primera División y este lunes anunció el retorno del defensor nacional David Retamal como su octavo refuerzo.

El futbolista de 22 años, formado en las filas de Universidad de Chile, vivirá su segundo ciclo después de estar bajo las instrucciones de Cristián Muñoz durante la primera rueda de la Liga de Ascenso en 2025.

Tras las buenas sensaciones, el cuerpo técnico del conjunto "azul" decidió ejecutar la cláusula para traerlo de vuelta establecida en su préstamo, donde no gozó de la continuidad esperada.

Con el arribo de Retamal, el ahora equipo de Juan Cruz Real sumó su octavo nombre entre los cuales aparecen Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra y Leonel González.