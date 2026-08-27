U. de Concepción se reunió con Comisión de Árbitros y lanzó dardo: "No aspiramos a que nos cobren 12 penales"

Universidad de Concepción dio a conocer la noche de ayer miércoles que sostuvo una reunión formal con la Comisión de Árbitros de la ANFP, liderada por Roberto Tobar, con el fin de manifestar su inquietud y solicitar explicaciones por diversos cobros referiles que los han afectado en las últimas fechas.

A través de un comunicado oficial, el elenco penquista detalló los episodios que llevaron a la dirigencia a pedir la audiencia: "Se abordaron los dos goles anulados frente a Everton; el penal sancionado y el penal no cobrado en el encuentro ante Deportes Concepción; y el gol anulado frente a Audax Italiano".

Pese a los reclamos, desde el "Campanil" aclararon que la cita se llevó a cabo en un ambiente de respeto: "La reunión se desarrolló en muy buenos términos (...) No atribuimos animosidad ni una intención deliberada de perjudicarnos por parte de los cuerpos arbitrales o del VAR. Sin embargo, la reiteración de decisiones controvertidas hacía necesario plantear formalmente nuestra preocupación".

No obstante, el club aprovechó la instancia para enviar un duro recado indirecto al resto de los equipos del torneo. "No buscamos ayudas ni privilegios (...) ni aspiramos a ser beneficiados con cifras extraordinarias, como ocurre con otros clubes a los que se les han sancionado más de 12 penales a favor durante el año", apuntaron en el escrito, exigiendo equidad y que los criterios "sean aplicados de manera uniforme para todos".

Finalmente, en la institución estudiantil hicieron una autocrítica sobre su complejo momento en la tabla de posiciones: "Sabemos que nuestra situación deportiva depende fundamentalmente de nosotros. Tenemos por delante la tarea inmediata de mejorar nuestro rendimiento, corregir errores y conseguir los resultados que nos permitan salir cuanto antes de la zona de riesgo de descenso", concluyeron.