Universidad de Concepción abrochó la llegada del atacante argentino Daniel Barrea como su nuevo refuerzo

Universidad de Concepción abrochó la llegada del delantero argentino Daniel Barrea como su nuevo refuerzo, durante este jueves, quien llega en calidad de préstamo desde Godoy Cruz.

Según Cooperativa Deportes, el conjunto del "Campanil" cuenta con una opción de compra a final de temporada. Con esta incorporación, Universidad de Concepción completó los cupos de jugadores extranjeros.

El futbolista de 24 años disputó 29 encuentros durante la temporada pasada, donde anotó un gol y repartió la misma cantidad de asistencias en la Primera División de la liga argentina con el "Tomba"

Con esta incorporación, Daniel Barrea se convirtió en el decimotercer refuerzo y se une a los nombres ya presentados: Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra, Leonel González, David Retamal, Antonio Díaz, Cristhofer Mesías, Ariel Uribe y Facundo Mater.