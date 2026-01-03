Universidad de Concepción oficializó el arribo de Leonel González

Universidad de Concepción no quiere pasar zozobras en su regreso a la Primera División y continúa potenciando su plantel con nombres de recorrido internacional, ya que anunció la contratación del defensor argentino Leonel González.

El zaguero zurdo de 31 años se suma al vigente campeón de la Liga de Ascenso proveniente desde Melgar de Perú, club en donde disputó 40 partidos entre la liga local, la fase previa de la Libertadores y la fase grupal de la Sudamericana.

Formado en Newell's Old Boys, González también cuenta con pasos por Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Es decir, su paso por la Región del Biobío significará su sexto club en su trayectoria como profesional.

González también se convierte en el octavo refuerzo para el equipo de Juan Cruz Real, donde figuran otros nombres como Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva y Pablo Parra.