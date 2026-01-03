Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

Universidad de Concepción oficializó el arribo de Leonel González

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El experimentado defensor argentino llega al "Campanil" a préstamo desde Melgar.

Universidad de Concepción oficializó el arribo de Leonel González
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Concepción no quiere pasar zozobras en su regreso a la Primera División y continúa potenciando su plantel con nombres de recorrido internacional, ya que anunció la contratación del defensor argentino Leonel González.

El zaguero zurdo de 31 años se suma al vigente campeón de la Liga de Ascenso proveniente desde Melgar de Perú, club en donde disputó 40 partidos entre la liga local, la fase previa de la Libertadores y la fase grupal de la Sudamericana.

Formado en Newell's Old Boys, González también cuenta con pasos por Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Es decir, su paso por la Región del Biobío significará su sexto club en su trayectoria como profesional.

González también se convierte en el octavo refuerzo para el equipo de Juan Cruz Real, donde figuran otros nombres como Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva y Pablo Parra.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada